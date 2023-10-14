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«Спартак» обыграл «Торпедо» в концовке и продлил свою победную серию до пяти матчей

«Спартак» обыграл «Торпедо» в концовке и продлил свою победную серию до пяти матчей
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 между «Торпедо» и «Спартаком». В ярком матче победу одержали красно-белые со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2023, суббота. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Талалуев (Бурмистров, Филин) – 19:03 (5x5)     0:2 Голдобин (Морозов, Локтионов) – 28:24 (5x4)     1:2 Линч (Воронин, Сизов) – 29:59 (5x5)     2:2 Артамонов (Летунов, Атанасов) – 37:25 (5x4)     2:3 Талалуев (Бурмистров) – 57:29 (5x5)     2:4 Голдобин (Порядин, Кин) – 59:12 (en)    

Гости открыли счёт на последней минуте первого периода благодаря голу Ильи Талалуева с передач Александра Бурмистрова и Егора Филина. «Спартак» удвоил преимущество в середине второго периода, когда лучший бомбардир КХЛ Николай Голдобин реализовал большинство. «Торпедо» в течение восьми минут забило два гола и сравняло счёт в матче: отличились Бобби Линч и Никита Артамонов. В концовке матча сначала Илья Талалуев оформил дубль, а затем гол в пустые ворота забил Голдобин. «Спартак» одержал пятую победу подряд.

Следующий матч «Торпедо» проведёт на домашней площадке с «Северсталью». «Спартак» встретится с «Сочи» в гостях. Оба матча пройдут 16 октября.

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