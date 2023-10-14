«Спартак» обыграл «Торпедо» в концовке и продлил свою победную серию до пяти матчей

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 между «Торпедо» и «Спартаком». В ярком матче победу одержали красно-белые со счётом 4:2.

Гости открыли счёт на последней минуте первого периода благодаря голу Ильи Талалуева с передач Александра Бурмистрова и Егора Филина. «Спартак» удвоил преимущество в середине второго периода, когда лучший бомбардир КХЛ Николай Голдобин реализовал большинство. «Торпедо» в течение восьми минут забило два гола и сравняло счёт в матче: отличились Бобби Линч и Никита Артамонов. В концовке матча сначала Илья Талалуев оформил дубль, а затем гол в пустые ворота забил Голдобин. «Спартак» одержал пятую победу подряд.

Следующий матч «Торпедо» проведёт на домашней площадке с «Северсталью». «Спартак» встретится с «Сочи» в гостях. Оба матча пройдут 16 октября.