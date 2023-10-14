Жамнов: перебегать – это лёгкая атлетика. Не скажу, что мы проиграли «Торпедо» в движении

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги победного матча с «Торпедо» (4:2). Красно-белые вырвали победу в концовке матча, дублями отметились Илья Талалуев и Николай Голдобин.

«Всё, что ожидали, то и увидели. Был интересный, зрелищный, обоюдоострый хоккей. Все старались играть в атаке, поэтому и моменты были – и «три в ноль», и «два в ноль». Игра получилась. Хочу выразить благодарность ребятам, что выполнили задание, которое мы просили в последние 20 минут. Нам повезло, что мы использовали ошибки соперника – поэтому и победили.

Делали акцент на то, чтобы лишить «Торпедо» шайбы. Если смотреть игру целиком, то во втором периоде мы чуть ушли от задания, поэтому и проиграли этот период. В третьем вернулись к той игре, которую просили – отсюда результат.

Позволили сопернику отыграться? Мы учимся, делаем выводы. Это уроки для всех нас – игроков, тренерского штаба. Ребята – молодцы, что не прекратили играть.

Удаления за выброс шайбы? Бывает, это игра. В каких-то моментах и шайба может на ребро встать. Тяжело комментировать такие ситуации.

В третьем периоде «Торпедо» превосходило нас по скорости? Перебегать – это в лёгкой атлетике. Я бы не сказал, что в третьем периоде мы проиграли в движении – на лавке этого не было видно. Мы стали играть более правильно, прекратили делать ненужные вещи – вот и всё.

Следующие пять матчей с «Торпедо» тоже будут праздником хоккея? Посмотрим. Вы меня спрашиваете, но я не бегу впереди паровоза, как вы», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.