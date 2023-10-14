«Должна быть какая-то этика». Тренер «Спартака» сравнил победы над ЦСКА и «Торпедо»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги победного матча с «Торпедо» (4:2). Красно-белые вырвали победу в концовке матча, дублями отметились Илья Талалуев и Николай Голдобин.

«Что слаще – победа над ЦСКА или «Торпедо»? Любая победа для нас дорога, что с ЦСКА, что с «Торпедо». Так нельзя говорить. Поймите, должна быть какая-то этика. Любая победа дорога, это заслуга всей команды.

Дубль Талалуева? Все ребята молодцы. По Талому могу сказать, что и я, и вся команда очень довольна, что он в таком матче забил решающий гол. Надеюсь, он и дальше будет играть на таком уровне», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 между «Торпедо» и «Спартаком». В этой встрече победу одержали красно-белые со счётом 4:2.