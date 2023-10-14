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«Был и остаётся легендой». Жамнов ответил, что для него значит противостояние с Ларионовым

«Был и остаётся легендой». Жамнов ответил, что для него значит противостояние с Ларионовым
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги победного матча с «Торпедо» (4:2). Красно-белые вырвали победу в концовке матча, дублями отметились Илья Талалуев и Николай Голдобин.

«Что для меня значит противостояние с Ларионовым? Игорь уже второй год работает главным тренером, команда уже выглядит по-другому, намного солиднее, чем в предыдущем году. Ясно, что ребята набрались опыта. А противостояние для меня… Знаете, я когда начинал играть в хоккей, у меня плакат этого человека висел над кроватью. Я играл на позиции центрального и наблюдал многие вещи за ним, что он делает, поэтому это какой-то толчок. А сейчас, в работе всё равно берёшь лучшее от каждого тренера, стараешься довести до своих игроков. Конечно, какие-то вещи беру от него. Всё равно он для меня был и остаётся легендой. Противостояние, конечно, будет интересное. У нас впереди ещё пять игр, будет интересно», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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