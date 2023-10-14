Ларионов рассказал, когда обменянный из «Витязя» защитник присоединится к «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после победы в матче со «Спартаком» (4:2). Красно-белые вырвали победу в концовке матча, дублями отметились Илья Талалуев и Николай Голдобин.

«Кирсанов завтра будет в распоряжении команды. Немного всё это сложно по логистике. Не хочу вдаваться в подробности, завтра он уже будет здесь. В понедельник потренируется, возьмём тесты. Если будет готов, то сыграет, если нет, то будет время его подтянуть, чтобы он влился в коллектив, а дальше будет видно», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 между «Торпедо» и «Спартаком». В этой встрече победу одержали красно-белые со счётом 4:2.