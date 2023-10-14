Ларионов: по Коваленко общаемся с нашими докторами и докторами из Америки

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после победы в матче со «Спартаком» (4:2).

«Гончарук и Коваленко? Это ключевые игроки. К сожалению, пока ещё не сыграли ни одного матча полным первым звеном. По их возвращению сложно сказать. Мы общаемся с докторами нашими, докторами из Северной Америки по поводу Коваленко. По Гончи завтра будет понятно, на сколько он выбыл или выйдет в понедельник. Это ключевые игроки, которых нам не хватает. Кто есть, кто в обойме, мы от них тоже ждём вложения в команду. Они показывают хорошие качества, даже сегодня, когда горишь 0:2, возвращаешься в игру, имеешь хорошие моменты, чтобы выйти вперёд. Но одна ошибка перечеркнула все усилия команды. К сожалению, это закончилось поражением.

Ураков никуда не уходил, он с нами. Пока проигрывает конкуренцию нападающим четвёртого звена. Нам нужна скорость. Шавина посадили? Решили дать возможность Савунову. Он парень неординарный в плане контроля шайбы, решений. Но, судя по всему, быстрый темп матча не позволил ему плавно войти в игру, сделать разницу. Это часть игры, мы смотрим, кто может в данный момент оказать помощь команде нестандартными решениями, помочь выигрывать или не проигрывать», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.