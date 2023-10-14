Ларионов — о клюшках: мне просто жалко ребят. Раздражает по полной программе

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения в матче со «Спартаком» (2:4) объяснил свои слова о клюшках. «Это преступление, что мы такие клюшки получаем, что ребята ими играют», — ранее сказал специалист.

«Игроки ошиблись с выбором клюшек? Это не выбор, это массовое заселение этими клюшками, которыми давно уже не играют. В НХЛ, CHL крюки у всех максимальной ширины, чтобы шайба меньше перепрыгивала. Загибы уже другие. К сожалению, приходит то, что приходит. Пытаюсь на это каким-то образом повлиять, меня это раздражает по полной программе. Это маленькая деталь, которая у нас отбирает потрясающие ходы, когда надо сделать правильный пас, перехватить шайбу. Мне просто жалко ребят. Они не могут получать тот инвентарь, который сегодня должен быть сделан для КХЛ правильно», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.