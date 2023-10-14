Ларионов: слово «дерби» слышал только в России. Должна быть богатая история, я её не вижу

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после поражения в матче со «Спартаком» (2:4).

«Не бояться дерби, противостояний? Слово «дерби» я слышал только в России. «Детройт» – «Колорадо» – это дерби? Я не знаю. Оно было, когда для этого был повод, когда была кровавая битва на льду, когда был выигран Кубок Стэнли, когда был проигран Кубок Стэнли. Это дерби. Понятно, что для лиги хорошо иметь «зелёное дерби», Татарстан против Башкирии, ЦСКА – «Спартак». Но здесь должна быть богатая история. Я её пока не вижу. Наверное, надо создавать. Но что тогда, надо сделать кровопролитие, чтобы было дерби? Только такой способ. Дерби «Колорадо» – «Детройт» ушло в никуда, это было дерби 90-х. Сегодня «Айлендерс» – «Рейнджерс», две команды из Нью-Йорка, «Спартак» – ЦСКА в футболе, «Спартак» – «Динамо». Это история с 1946 года. Думаю, пока здесь о дерби говорить с кем бы то ни было… Давайте не будем спешить, постепенно к этому придём», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.