Ларионов: надеюсь, в головах игроков никогда не будет чипов. Не хотим, чтобы играли роботы

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после поражения в матче со «Спартаком» (2:4).

«Спартак» подолгу контролировал шайбу в нашем большинстве? Это часть игры, там нет ничего удивительного. Если люди мастеровитые, они хотят держать шайбу, чтобы убить 15-20 секунд. Этот элемент игры не нов, то, что они делали – большая заслуга тренеров, Алексея Жамнова, потому что он и сам был хорошим игроком. Мы просто должны быть более голодными, чтобы как можно быстрее забрать шайбу. А то, что у них появлялись эти моменты, что они держали шайбу в меньшинстве, это новое в этом сезоне. Это рискованно, на самом деле. Бывают такие вещи, что ты можешь держать её, а шайба перескочет. Но риск всегда даёт высокие награды. Это заслуга тренеров, что они смогли таким образом убивать лишние 15-20 секунд.

Мы не так активно рисковали сегодня? Здесь комплексное количество моментов, иногда, когда проводишь в своей зоне много времени, нужно вывести шайбу. Как Фирстов получал шайбу у борта и парашютиком хотел её выбросить. Это элемент игры. Мы не хотим, чтобы были пробросы, значит, шайбу надо выводить в среднюю зону. Играть на грани риска – это нормально. Третий пропущенный гол, если был бы парашют, ничего бы не было. Здесь элемент решения игрока, ментальная ошибка, которая приводит к таким моментам. «Спартак» играл плотно, мы хотели больше нагружать защитников «Спартака», шайба должна была идти им за спину, чтобы они уставали. Мы этого добивались, словаку, который у них играет, нужно катание. Его нужно грузить, чтобы он быстрее уставал. И нам в принципе это удавалось. Ошибка, когда мы выбросили шайбу через стекло и нам забили гол – это часть игры, когда ты ментально устаёшь и совершаешь ошибки. Но это должно быть скорее чаще, чем реже.

Гуска неправильно сыграл в решающем голе? В конце игры возрастает цена ошибки, особенно когда шайба находится в метре от синей линии. Ты не можешь спрогнозировать, как сыграет игрок в ситуации. Мы не говорим, что не надо рисковать, но есть вещи, прописанные в хоккейной книжке. Если шайба находится в своей зоне при ничейном счёте, шайбу надо мягко вывести из зоны. Мы пока ещё не ввели чипы в головы игроков, чтобы со скамейки игрокам подсказывать, что надо делать. Надеюсь, такого никогда не будет, мы не хотим, чтобы роботы играли. Это ошибки от усталости. Гуска хорошо играл, это его уровень. Мы даём играть сопернику и просим тоже играть. Не хотим всю игру преодолевать, как делают некоторые команды. Хотим играть в атакующий, обоюдный хоккей, который даёт возможность получать удовольствие от игры», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.