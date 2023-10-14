Ларионов: Гончарук — самый быстрый форвард на европейском континенте, нам его не хватает

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после поражения в матче со «Спартаком» (2:4).

«Поздравляю соперника с победой. Нашу команду благодарю за усилия, которые они проявили по ходу матча, проигрывая 0:2. Игра есть игра, часть игры – индивидуальные ошибки, которые, к сожалению, были в конце. Нам не хватило времени отыграться. Есть 36 часов до следующей игры, надо перегруппироваться и готовиться к следующему матчу.

Кручинин упал? Это лезвие у него сломалось, поэтому он на одной ноге допрыгал до скамейки.

А по форме я не думаю, что мы можем ссылаться на форму, которая неудачная в двух матчах. Об этом было сказано в раздевалке после игры, что не форма, мы проиграли три подряд матча дома. Это нас всех разочаровывает, потому что при такой поддержке соперники, приезжая сюда, должны понимать, что отсюда им будет сложно выбраться. Менталитет формируется не очень быстро. Сообщение, которое было сказано ребятам после игры, что мы должны быть гораздо жёстче и твёрже. Думаю, это перенесётся на следующий матч.

Не получилось яркой игры? Может быть, всегда можно сослаться на дневное время, необычное для обеих команд. С другой стороны, ритм был рваный – пошли удаления, они всегда ломают игру. Может, с этим и связано, что матч соседей по турнирной таблице оказался не совсем зрелищным. Мы не гарантируем, что каждая игра будет спектаклем, хотя хотелось бы. Хотелось бы, чтобы в «Нагорном» люди получали удовольствие. Они сегодня наверняка его получили, но ушли немного разочарованными нашим поражением.

Насколько мешает дневное время? Мы в НХЛ постоянно играли, у нас игры в 12:30 были. NBC показывала на всю Америку, это самое лучшее время для семей, детей. Здесь нужна ментальная привычка, ты должен готовить себя за день до игры, пораньше лечь спать. Выходя на сцену, ты не должен иметь даже доли сомнения, что ты недоспал, недоел, что тебе непривычно. Это так не работает в большом хоккее, и об этом говорится каждый раз. Это первый дневной матч в сезоне, всегда делаются выводы, корректировки. Надеюсь, в следующих матчах в дневное время мы это скорректируем.

«Спартак» поначалу превосходил в скорости? Здесь можно согласиться, а можно не согласиться. Когда теряешь двух главных нападающих, а Серёга Гончарук, наверное, самый быстрый форвард на европейском континенте, и его движения на фланге не хватает. Может, где-то в чём-то мы уступили «Спартаку» в плане движения, хотя наша игра основана не на беготне, а на движении шайбы. Никакие ноги не бегают быстрее шайбы. Здесь игровой интеллект, правильные решения должны соответствовать уровню нашей игры. В этом плане сегодня не удалось этого показать.

Что хотим изменить перед следующим матчем? По желанию, настрою, движению вопросов нет. Понимаем, что график сложный, но это часть профессии. Главное, чтобы не жалели себя. У нас любят заниматься самоедством, критиковать самих себя вместо того, чтобы встряхнуться, пропустить через себя и поскорее забыть. Иначе это будет висеть над тобой ещё какое-то время, а мы должны быть психологически свежими, чтобы играть, как мы умеем.

13 нападающих используем, потому что Веряев хорош «4х5», выдаёт 150%. Но мы не хотим, чтобы это была только игра от обороны, хотим изюминку в атаке. Поэтому переодеваем ещё одного игрока, Шавина или Савунова, чтобы эта тройка могла внести лепту в атакующий потенциал. Вы видите, Дэни Веряев работает по полной программе. Это хорошо, но хочется, чтобы это звено давало момент для гола», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.