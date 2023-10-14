Журналистка из США на русском языке поблагодарила Овечкина после интервью перед матчем

Североамериканская журналистка ESPN Эмили Каплан взяла комментарий у нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина перед встречей регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (0:4). Мини-интервью провели прямо на льду.

Капитан столичной команды в течение примерно 35 секунд отвечал на вопросы Каплан. После этого журналистка из США на русском языке поблагодарила Овечкина, сказав: «Спасибо!» Нападающий «Вашингтона» также на русском быстро ответил ей, улыбнувшись: «Пожалуйста». После этого Овечкин поехал к команде.

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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.