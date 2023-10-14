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Губерниев одним словом и двумя смайликами отреагировал на фантастическую игру Малкина

Губерниев одним словом и двумя смайликами отреагировал на фантастическую игру Малкина
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Российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале отреагировал на фантастическую игру нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:0).

Журналист написал прозвище хоккеиста — Джино, а также поставил два смайлика — руку с бицепсом и сердечко.

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в каждом голе команды, забросив шайбу, отдав три результативные передачи и набрав четыре очка.

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