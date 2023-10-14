«Время забирает своё». Самсонов высказался о посещении праздничной церемонии «Бостона»

Экс-форвард «Бостон Брюинз» Сергей Самсонов рассказал, как посетил праздничную церемонию клуба. «Мишки» отмечали 100-летний юбилей. Самсонов встретился с бывшими одноклубниками по «Бостону». Церемония состоялась перед первой домашней встречей «Брюинз» в новом сезоне — с «Чикаго Блэкхоукс» (2:1) в ночь с 11 на 12 октября.

«Было всё организовано на высоком уровне, огромные традиции, давние воспоминания, было просто здорово поучаствовать в этом. Также интересно было посмотреть игру, прийти в раздевалку, пообщаться с некоторыми игроками. Самое интересное — это то, что можно было состыковаться с ребятами, с которыми в прошлом играл и которых давно не видел. Скорее всего, это и был самый запоминающийся момент этих мероприятий. Давно не видел Джейсона Эллисона, Пи-Джея Аксельссона и Рэя Бурка, с которыми играл, а также Эндрю Рэйкрофта, который был вратарём «Бостона». То есть для ребят, которые не один год вместе отыграли и, возможно, потеряли определённые связи, такие мероприятия, праздники выглядели очень интересно. Можно опять вспомнить, пообщаться друг с другом.

Не сказать, что не узнал своих одноклубников, если бы встретил их на улице, но замечаю, что время забирает своё. С этой точки зрения было здорово, что «Бостон» организовал такой праздник. На лёд перед матчем я не выходил — насколько знаю, там были игроки из прошлого, которые выигрывали Кубок Стэнли в «Бостоне», остальные просто смотрели церемонию с трибун. В раздевалку мы зашли буквально на пару минут, пообщались с Чарли Макэвоем, Миланом Лучичем. Понятно, что ребята были заняты после игры, мы просто поздоровались. Не сказать, что мы о чём-то серьёзном разговаривали, понятно, что у всех было поднятое настроение после победы.

Игра была в какой-то степени равной с «Чикаго». Возможно, немного было какой-то нервозности для первого матча в сезоне. В конце концов «Бостон» вытащил игру и начал с хорошего шага в сезоне.

Думаю, Давид Пастрняк будет лидером на долгие годы. По-любому он должен будет тащить команду, как и Брэд Маршан, который стал капитаном команды в этом сезоне, и это предполагает много ответственности. И я не сказал бы, что нужно однозначно перестраивать команду. Потому что есть люди, которые могут решить исход матчей, но теперь результат будет зависеть больше от глубины состава», — приводит слова Самсонова ТАСС.

Напомним, 12 сентября «Брюинз» опубликовали список «Исторические 100». Туда попали 100 самых легендарных хоккеистов в истории «Бостона». Этот список составили представители СМИ, историки и члены хоккейного сообщества. Самсонов, выступавший за «Бостон» с 1997 по 2006 год, стал единственным россиянином в этом списке.