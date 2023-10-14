«Капризов — определённо наш мужик». Лидер «Миннесоты» о назначении Кирилла вице-капитаном

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо поделился мнением о назначении российского одноклубника Кирилла Капризова на роль альтернативного капитана команды.

«Вы слушаете такого парня, когда он говорит. Он наш лучший игрок и самый важный лидер, когда дело касается его игры. Его энергия — это то, что заводит нас. И когда он выходит на лёд, кажется, что вся наша скамейка подхватывает его настрой. Он лидер на льду, и то, что он там делает, является движущей силой нашей команды. Каждый видит такого мужика — он определённо наш мужик», — приводит слова Фолиньо The Athletic.

В минувшем сезоне Капризов записал на свой счёт 75 (40+35) очков в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты», на восемь очков опередив норвежца Матса Цуккарелло (67 очков в 79 матчах).