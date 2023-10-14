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Александр Овечкин оценил омоложение состава «Вашингтона»

Александр Овечкин оценил омоложение состава «Вашингтона»
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о добавлении в команду молодых хоккеистов.

«Надо забыть о прошлом сезоне и играть в полную силу в этом, так хорошо, как можем. Мне 38, а команда сильно помолодела? Всё хорошо. В лигу пришла новая кровь, и в нашу команду тоже. Так что всё в порядке», — сказал Овечкин в эфире ESPN.

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0. Показатель полезности Александра в матче — «-1». Он совершил четыре броска по воротам, провёл три силовых приёма. В пассиве Овечкина две штрафные минуты. Чистое время Александра на площадке — 18.42.

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