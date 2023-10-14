«Это было отстойно». Овечкин высказался о провале «Вашингтона» в прошлом сезоне

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о провале команды в прошлом сезоне. Столичный клуб не смог пройти в плей-офф НХЛ в минувшем чемпионате.

«Ох, это было отстойно. Но, знаете, у нас ещё достаточно времени, чтобы восстановиться, освежить тело, освежить разум и подготовиться к этому сезону», — сказал Овечкин в эфире ESPN.

Напомним, в ночь на 14 октября на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

Показатель полезности Александра в матче — «-1». Он совершил четыре броска по воротам, провёл три силовых приёма. В пассиве Овечкина две штрафные минуты. Чистое время Александра на площадке — 18.42.