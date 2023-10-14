А. Коваленко: Скабелка привык выезжать на легионерах и опытных игроках

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко поделился мнением об отставке главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки. Наставник покинул казахстанскую команду 7 октября. Под руководством Скабелки в нынешнем сезоне «Барыс» сыграл 15 встреч и упал на 11-е место в таблице Восточной конференции. Команда одержала лишь три победы. «Барыс» потерпел семь поражений в последних восьми матчах под руководством Скабелки.

«Удивлён ли, что бывший тренер «Локомотива» Андрей Скабелка недавно был уволен из «Барыса»? Да, есть удивление. Всё-таки «Барыс» стал последним на Востоке ещё в прошлом чемпионате КХЛ. Для клуба из Казахстана это тяжёлый результат, поэтому перестановки могли произойти ещё летом.

Профессия тренера — сложная. Скабелка уволен, нет желания его критиковать. На мой взгляд, он привык выезжать на легионерах и опытных игроках, раскрывать молодых игроков, создавать атмосферу внутри команды — не его козырь. Похоже, это увидели и в «Барысе», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.