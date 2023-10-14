«Установит рекорд «Рейнджерс». The Athletic сделал прогноз о результативности Панарина

Журналист The Athletic Артур Стэйпл сделал прогноз относительно того, сколько очков наберёт российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в сезоне-2023/2024.

«Артемий Панарин установит рекорд «Рейнджерс».

Для Панарина это будет четвёртый сезон с 90+ очками, он станет первым «рейнджером», когда-либо сделавшим это. Конечно, этого будет недостаточно, чтобы успокоить сомневающихся, потому что именно в плей-офф Панарину необходимо прибавлять. Но всё же заметный подвиг», — приводит слова Стэйпла The Athletic.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).