Защитник «Миннесоты» назвал главный лидерский атрибут Кирилла Капризова

Защитник «Миннесоты Уайлд» Джейк Миддлтон поделился мнением о назначении российского одноклубника Кирилла Капризова на роль альтернативного капитана команды.

«Его английский стал лучше, чем то, что он демонстрировал вам в начале своей карьеры здесь (смеётся). Но, даже если Кирилл не так красноречив, как некоторые лидеры, он всё равно тот парень, который изо дня в день делает всё, делает всё на 100 процентов, усердно работает. Когда ты такой игрок-суперзвезда, то автоматически становишься лидером, и парни следуют за тобой, хотят делать то же самое, что и ты. И, вероятно, его лидерство заключается в том, насколько он хороший игрок, в том, что все знают, что хотят быть похожими на него. Вероятно, это его главный лидерский атрибут. Разумеется, он говорит громко и ясно, когда дела идут плохо, но он играет правильно и жёстко, и именно в этом проявляется его лидерство», — приводит слова Миддлтона The Athletic.