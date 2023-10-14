Владимир Тарасенко набрал первое очко за «Оттаву» в официальных матчах

В эти минуты на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Оттава Сенаторз» принимает «Филадельфию Флайерз». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 11-й минуте российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко набрал первое очко за новую команду в официальных матчах. «Сенаторз» в чужой зоне разыгрывали большинство. Тарасенко от левого круга вбрасывания попытался нанести бросок, но его заблокировали. Шайбу подобрал Джейк Сандерсон и вернул её российскому нападающему. Хоккеист продвинулся к воротам и отдал передачу на правый фланг, откуда Джейкоб Чикран вколотил шайбу в ворота.

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