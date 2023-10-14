Ряд журналистов из Северной Америки назвали даты, когда Овечкин забьёт 850-й гол в карьере

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер провела опрос среди известных североамериканских журналистов. Обозревательница предложила каждому ответить на вопрос: когда нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забьёт свой 850-й гол в карьере? Сейчас на его счету 822 шайбы.

Мнения в основном сошлись на феврале 2024 года. Самый оптимистичный вариант — середина января, самый пессимистичный — середина марта.

Все ответы:

Итан Кадо (Monumental Sports Network): в ночь с 6 на 7 февраля* 2024 года — в матче с «Монреаль Канадиенс»;

Тарик Эль-Башир (Monumental Sports Network): в ночь с 8 на 9 февраля 2024 года — в матче с «Флоридой Пантерз»;

Том Гулитти (официальный сайт НХЛ): в ночь с 6 на 7 февраля 2024 года — в матче с «Монреаль Канадиенс»;

Бэйли Джонсон (Washington Post): 14 января 2024 года — в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс»;

Бен Рэби (Caps Radio): в ночь с 20 на 21 февраля 2024 года — в матче с «Нью-Джерси Дэвилз»;

Сэмми Сильбер (The Hockey News): 11 февраля 2024 года — в матче с «Ванкувер Кэнакс»;

Мэтт Вейрих (Monumental Sports Network): 14 января 2024 года — в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс»;

Стивен Уайно (Associated Press): в ночь с 11 на 12 марта 2024 года — в матче с «Виннипег Джетс».

*для удобства время указано московское