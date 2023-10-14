В «Тампе» сообщили, что не будут вести переговоры со Стэмкосом о контракте до конца сезона

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа высказался о ситуации с контрактом капитана команды Стивена Стэмкоса. 20 сентября нападающий, у которого подходит к концу контракт, сообщил, что «разочарован отсутствием разговоров по этому поводу».

«Прежде всего я сказал бы, что Стивен не вышел к прессе, чтобы попасть в заголовки. Ему задали вопрос, и он честно на него ответил. И его ответ не стал для меня сюрпризом, потому что то же самое он говорил мне в наших разговорах в межсезонье.

Так что люди сделали громкие заголовки из-за его честного ответа, но он выходил к ним не для того, чтобы попасть в заголовки. Я знаю, что это не было его намерением. Я полностью понимаю его позицию. Я знал, что такой будет его позиция, когда встретился с ним в межсезонье. Когда у нас были эти разговоры, я понял, что не выбирал этого, и он был разочарован тем, что мы не поработали над заключением сделки до начала сезона. И если бы я был на его месте, то тоже был бы разочарован.

Так что я полностью понимаю его точку зрения.

Но если что-то не изменится, всем участникам было ясно, что «Лайтнинг» планируют подождать до окончания сезона, чтобы заняться контрактным фронтом.

В конце концов я принял решение, что в интересах нашей организации подождать завершения сезона, чтобы увидеть, что будет у нас на руках, посмотреть, как мы выступаем, посмотреть, подошли ли новые игроки команде. Тогда мы сможем принять лучшее решение и настроиться на дальнейший успех. Потому что в конечном итоге я заявил, что считаю, что для организации было бы здорово, если бы Стивен завершил свою карьеру здесь. Он хочет этого. Но мы хотим, чтобы Стивен завершил свою карьеру в «Тампе», а клуб в то же время продолжал оставаться законным претендентом на Кубок Стэнли до конца его пребывания здесь», — приводит слова БрисБуа The Athletic.