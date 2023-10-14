Кросби оценил фантастическую игру Малкина в матче с «Вашингтоном»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оценил потрясающую игру Евгения Малкина во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:0).

«Он был повсюду на льду. Он несколько раз отлично сыграл. У него также был шанс в начале матча, когда он попробовал бросить между ног. В таких встречах он настраивает ребят или сам создаёт моменты. В этом матче он просто успевал за шайбой повсюду», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в каждом голе команды, забросив шайбу, отдав три результативные передачи и набрав четыре очка.