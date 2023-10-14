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Две передачи Тарасенко в матче с «Флайерз» помогли «Оттаве» одержать 1-ю победу в сезоне

Две передачи Тарасенко в матче с «Флайерз» помогли «Оттаве» одержать 1-ю победу в сезоне
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» закончился очередной матч Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Оттава Сенаторз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2023, суббота. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Чикран (Макьюэн, Грейг) – 02:36     2:0 Чикран (Тарасенко, Сандерсон) – 10:47 (pp)     2:1 Конечны (Фёрстер, Санхайм) – 16:51 (pp)     3:1 Сандерсон (Тарасенко, Чикран) – 36:12 (pp)     3:2 Йорк (Конечны, Уокер) – 36:30     4:2 Ткачук (Жиру) – 39:54     5:2 Ткачук (Жиру, Штюцле) – 41:32 (pp)    

В составе «Сенаторз» шайбы забросили Джейкоб Чикран и Брэди Ткачук, оформившие по дублю, а также Джейк Сандерсон. Российский нападающий Владимир Тарасенко набрал первые очки за «Оттаву» в официальных матчах, отдав две результативные передачи. У Клода Жиру также два ассиста, Чикран и Сандерсон к шайбам добавили по одному пасу. Защитник «Оттавы» Артём Зуб очков не набрал, но отметился двумя минутами штрафа.

За «Филадельфию» забили Трэвис Конечны и Кэм Йорк.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» в ночь с 15 на 16 октября мск дома сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Филадельфия» в ночь с 17 на 18 октября примет «Ванкувер Кэнакс».

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