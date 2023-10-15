Ряд журналистов из Америки предсказали, сколько голов Овечкин забьёт в новом сезоне

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер провела опрос среди известных североамериканских журналистов. Обозревательница предложила ответить на вопрос: сколько шайб нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросит в сезоне-2023/2024?
Из восьми опрошенных журналистов все сошлись на том, что капитан столичной команды преодолеет планку в 40 голов. Самый пессимистичный прогноз — ровно 40 шайб, самый оптимистичный сценарий — 50 голов.
Итан Кадо (Monumental Sports Network): 41;
Тарик Эль-Башир (Monumental Sports Network): 44;
Том Гулитти (официальный сайт НХЛ): 44;
Бэйли Джонсон (Washington Post): 48;
Бен Рэби (Caps Radio): 40;
Сэмми Сильбер (The Hockey News): 50;
Мэтт Вейрих (Monumental Sports Network): 46;
Стивен Уайно (Associated Press): 41.