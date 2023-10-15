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Ряд журналистов из Америки предсказали, сколько голов Овечкин забьёт в новом сезоне

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер провела опрос среди известных североамериканских журналистов. Обозревательница предложила ответить на вопрос: сколько шайб нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросит в сезоне-2023/2024?

Из восьми опрошенных журналистов все сошлись на том, что капитан столичной команды преодолеет планку в 40 голов. Самый пессимистичный прогноз — ровно 40 шайб, самый оптимистичный сценарий — 50 голов.

Итан Кадо (Monumental Sports Network): 41;

Тарик Эль-Башир (Monumental Sports Network): 44;

Том Гулитти (официальный сайт НХЛ): 44;

Бэйли Джонсон (Washington Post): 48;

Бен Рэби (Caps Radio): 40;

Сэмми Сильбер (The Hockey News): 50;

Мэтт Вейрих (Monumental Sports Network): 46;

Стивен Уайно (Associated Press): 41.