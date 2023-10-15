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Восемь журналистов из США предсказали, сколько очков наберёт Кузнецов в новом сезоне

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер провела опрос среди известных североамериканских журналистов. Обозревательница предложила ответить на вопрос: сколько очков наберёт нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в сезоне-2023/2024?

В опросе приняли участие восемь журналистов. Каждый сообщил, что Кузнецов точно достигнет отметки в 60 результативных баллов. Самый пессимистичный прогноз — 63 очка, самый оптимистичный — 78.

Итан Кадо (Monumental Sports Network): 65;

Тарик Эль-Башир (Monumental Sports Network): 68;

Том Гулитти (официальный сайт НХЛ): 76;

Бэйли Джонсон (Washington Post): 63;

Бен Рэби (Caps Radio): 69;

Сэмми Сильбер (The Hockey News): 78;

Мэтт Вейрих (Monumental Sports Network): 66;

Стивен Уайно (Associated Press): 72.