Экс-форвард «Миннесоты» сравнил Капризова с одним из лучших защитников в истории НХЛ

Бывший нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Картер поделился мнением о назначении форварда «дикарей» Кирилла Капризова на роль альтернативного капитана команды. Специалист сравнил россиянина с легендой «Нью-Джерси Дэвилз» и НХЛ Скоттом Нидермайером. Хоккеист считается одним из лучших защитников в истории лиги. Нидермайер также один из двух игроков (второй — Кори Перри), которые выигрывали каждый крупный североамериканский и международный турнир: Мемориальный кубок, молодёжный чемпионат мира, взрослый чемпионат мира, Олимпийские игры, Кубок Стэнли и Кубок мира.

«Я бы привёл пример Скотта Нидермайера. Он был капитаном, выигрывал кубки и боролся в критических ситуациях. Он был мужиком на льду и хотел этого. Это идеальные сценарии, основанные на примерах, и Кирилл попадает в эту категорию.

Кирилл нечасто говорит? Иногда то, как вы что-то говорите, важнее того, что вы говорите на самом деле.

Самый большой комплимент, который я бы сделал Кириллу, — он выглядит победителем. Капризов хочет выигрывать каждое сражение, каждый раз выигрывать каждое владение шайбой. Вся цель лидерства и высказываний — добиться побед. Существуют разные стили достижения того, чего вы в конечном итоге хотите», — приводит слова Картера The Athletic.