«Коламбус» уверенно победил «Нью-Йорк Рейнджерс», Проворов сделал два ассиста

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США). «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу со счётом 5:3 (2:1, 2:0, 1:2).
Через 50 секунд после начала матча счёт открыл защитник «Рейнджерс» Эрик Густафссон. До первого перерыва нападающий «Коламбуса» Бун Дженнер оформил дубль. В первом случае ему ассистировали Джонни Годро и Кирилл Марченко, во втором — Джонни Годро и Иван Проворов. Во втором периоде Бун Дженнер забросил третью шайбу. На 34-й минуте успех «Коламбуса» развил Давид Иржичек. Иван Проворов, на этот раз с Патриком Лайне, вновь выступил в роли ассистента. На 51-й минуте Уилл Кайлли отыграл одну шайбу гостей. На 56-й минуте Джастин Дэнфорт сделал счёт 5:2. На последней минуте в большинстве отличился Крис Крайдер с передачи Артемия Панарина.
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