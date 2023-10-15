«Торонто» выиграл у «Миннесоты» благодаря хет-трику Мэттьюса и дублю Нюландера

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Торонто Мэйпл Лифс» и «Миннесота Уайлд». Команды играли на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу со счётом 7:4 (3:1, 1:2, 3:1).

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Миннесоты» Райан Хартман с передач Кирилла Капризова и Юнаса Бродина. До перерыва «Торонто» забил трижды усилиями Остона Мэттьюса (дважды) и Вильяма Нюландера. Во втором периоде Тайлер Бертуцци забросил четвёртую шайбу хозяев, но «Миннесота» до перерыва смогла приблизиться к сопернику благодаря голам Мэтта Болди и Марко Росси. В третьем периоде голом отметился Калле Йернкрок, Остон Мэттьюс оформил хет-трик, а Вильям Нюландер — дубль. В концовке встречи отличился форвард гостей Брэндон Дьюхейм.

Ворота «Торонто» защищал российский голкипер Илья Самсонов.