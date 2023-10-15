Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торонто» выиграл у «Миннесоты» благодаря хет-трику Мэттьюса и дублю Нюландера

«Торонто» выиграл у «Миннесоты» благодаря хет-трику Мэттьюса и дублю Нюландера
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Торонто Мэйпл Лифс» и «Миннесота Уайлд». Команды играли на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу со счётом 7:4 (3:1, 1:2, 3:1).

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «Миннесоты» Райан Хартман с передач Кирилла Капризова и Юнаса Бродина. До перерыва «Торонто» забил трижды усилиями Остона Мэттьюса (дважды) и Вильяма Нюландера. Во втором периоде Тайлер Бертуцци забросил четвёртую шайбу хозяев, но «Миннесота» до перерыва смогла приблизиться к сопернику благодаря голам Мэтта Болди и Марко Росси. В третьем периоде голом отметился Калле Йернкрок, Остон Мэттьюс оформил хет-трик, а Вильям Нюландер — дубль. В концовке встречи отличился форвард гостей Брэндон Дьюхейм.

Ворота «Торонто» защищал российский голкипер Илья Самсонов.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Капризов, Бродин) – 09:32     1:1 Мэттьюс (Марнер) – 10:54     2:1 Мэттьюс – 12:35 (pp)     3:1 Нюландер (Таварес, Доми) – 19:37     4:1 Бертуцци (Йернкрок, Райлли) – 23:35 (pp)     4:2 Болди (Цуккарелло, Эддисон) – 24:09     4:3 Росси (Фолиньо, Фэйбер) – 29:51     5:3 Йернкрок – 49:54     6:3 Мэттьюс (Марнер) – 50:25     7:3 Нюландер (Клингберг, Таварес) – 52:14     7:4 Дьюхейм (Дьюар, Миддлтон) – 57:32    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android