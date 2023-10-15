Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оформил хет-трик во второй игре подряд
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Торонто Мэйпл Лифс» и «Миннесота Уайлд». Команды играют на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). «Торонто Мэйпл Лифс» выигрывает по ходу третьего периода со счётом 6:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Капризов, Бродин) – 09:32 1:1 Мэттьюс (Марнер) – 10:54 2:1 Мэттьюс – 12:35 (pp) 3:1 Нюландер (Таварес, Доми) – 19:37 4:1 Бертуцци (Йернкрок, Райлли) – 23:35 (pp) 4:2 Болди (Цуккарелло, Эддисон) – 24:09 4:3 Росси (Фолиньо, Фэйбер) – 29:51 5:3 Йернкрок – 49:54 6:3 Мэттьюс (Марнер) – 50:25 7:3 Нюландер (Клингберг, Таварес) – 52:14
Нападающий хозяев Остон Мэттьюс оформил хет-трик во второй игре Национальной хоккейной лиги подряд. Ранее он забросил три шайбы в ворота «Монреаль Канадиенс». Теперь на его счету 305 голов.
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