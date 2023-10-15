Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оформил хет-трик во второй игре подряд

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Торонто Мэйпл Лифс» и «Миннесота Уайлд». Команды играют на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). «Торонто Мэйпл Лифс» выигрывает по ходу третьего периода со счётом 6:3.

Нападающий хозяев Остон Мэттьюс оформил хет-трик во второй игре Национальной хоккейной лиги подряд. Ранее он забросил три шайбы в ворота «Монреаль Канадиенс». Теперь на его счету 305 голов.