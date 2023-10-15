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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оформил хет-трик во второй игре подряд

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оформил хет-трик во второй игре подряд
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Торонто Мэйпл Лифс» и «Миннесота Уайлд». Команды играют на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). «Торонто Мэйпл Лифс» выигрывает по ходу третьего периода со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Капризов, Бродин) – 09:32     1:1 Мэттьюс (Марнер) – 10:54     2:1 Мэттьюс – 12:35 (pp)     3:1 Нюландер (Таварес, Доми) – 19:37     4:1 Бертуцци (Йернкрок, Райлли) – 23:35 (pp)     4:2 Болди (Цуккарелло, Эддисон) – 24:09     4:3 Росси (Фолиньо, Фэйбер) – 29:51     5:3 Йернкрок – 49:54     6:3 Мэттьюс (Марнер) – 50:25     7:3 Нюландер (Клингберг, Таварес) – 52:14    

Нападающий хозяев Остон Мэттьюс оформил хет-трик во второй игре Национальной хоккейной лиги подряд. Ранее он забросил три шайбы в ворота «Монреаль Канадиенс». Теперь на его счету 305 голов.

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