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«Бостон» взял верх над «Нэшвиллом»

«Бостон» взял верх над «Нэшвиллом»
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«Бостон Брюинз» одержали победу над «Нэшвилл Предаторз» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне.

У хозяев голы забили Джеймс ван Римсдайк (дважды) и Давид Пастрняк. У гостей обе шайбы забросил Колтон Сиссонс.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Сиссонс (Шервуд, Бэрри) – 03:29     1:1 ван Римсдайк (Маршан, Макэвой) – 14:48 (pp)     2:1 Пастрняк – 34:46     2:2 Сиссонс (Йози, Форсберг) – 36:54     3:2 ван Римсдайк (Макэвой, Пастрняк) – 42:52 (pp)    
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