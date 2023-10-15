«Бостон» взял верх над «Нэшвиллом»

«Бостон Брюинз» одержали победу над «Нэшвилл Предаторз» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:2. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне.

У хозяев голы забили Джеймс ван Римсдайк (дважды) и Давид Пастрняк. У гостей обе шайбы забросил Колтон Сиссонс.