«Монреаль» победил «Чикаго»

Во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» одержали победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:2. Матч прошёл в Монреале на стадионе «Белл-центр».

У хозяев шайбы забросили Коул Кофилд, Таннер Пирсон и Шон Монахан. Оба гола у гостей на счету Тайлера Джонсона. Российские хоккеисты не принимали участия в игре.