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«Монреаль» победил «Чикаго»

«Монреаль» победил «Чикаго»
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Во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» одержали победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:2. Матч прошёл в Монреале на стадионе «Белл-центр».

У хозяев шайбы забросили Коул Кофилд, Таннер Пирсон и Шон Монахан. Оба гола у гостей на счету Тайлера Джонсона. Российские хоккеисты не принимали участия в игре.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Кофилд (Андерсон) – 23:54     2:0 Пирсон (Гуле, Монахан) – 27:56     3:0 Монахан (Арве-Пинар) – 37:38 (sh)     3:1 Джонсон (Джонс, Рэддиш) – 40:35     3:2 Джонсон (Перри, Бедард) – 58:39    
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