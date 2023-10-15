Евгений Малкин признан второй звездой матча с «Калгари»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» победил «Калгари Флэймз» со счётом 5:2. Игра прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге.

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена лучших хоккеистов матча. Первой звездой признан американский нападающий хозяев Брайан Раст, отличившийся по ходу матча двумя заброшенными шайбами. Второй звездой стал российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин, в активе которого гол и результативная передача.

Третья звезда — американский голкипер победителей Алекс Неделькович, совершивший по ходу сегодняшнего матча 34 спасения.

Напомним, в прошлой встрече с «Вашингтоном» Евгений Малкин был признан лучшим игроком встречи.