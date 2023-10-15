«Лос-Анджелес» отыграл три шайбы, но проиграл «Каролине» по буллитам, у Гаврикова гол

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Каролиной». Победу в результативном матче по буллитам одержали «Харрикейнз» со счётом 6:5.

Голом отметился защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков. Игрок обороны «Каролины» Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился. Примечательно, что «Кингз» дважды по ходу матча проигрывали с разницей в три шайбы, но сумели сравнять счёт в концовке третьего периода при игре с пустыми воротами. Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар отметился дублем. В серии послематчевых буллитов решающий бросок на счету нападающего «Каролины» Джордана Мартинука.