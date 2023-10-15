«Лос-Анджелес» отыграл три шайбы, но проиграл «Каролине» по буллитам, у Гаврикова гол
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Каролиной». Победу в результативном матче по буллитам одержали «Харрикейнз» со счётом 6:5.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2023, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 6
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бёрнс (Славин) – 04:15 0:2 Ахо – 06:41 (sh) 0:3 Котканиеми – 13:28 1:3 Даути (Фиала, Андерсон) – 18:27 1:4 Лемье (Деанджело) – 23:03 2:4 Копитар (Кемпе, Фиала) – 25:20 (pp) 2:5 Терявяйнен (Ахо, Шей) – 30:23 (sh) 3:5 Мур – 33:46 (pp) 4:5 Гавриков (Льюис, Лизотт) – 51:24 5:5 Копитар (Грундстрём, Фиала) – 58:38 5:6 Мартинук – 65:00
Голом отметился защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков. Игрок обороны «Каролины» Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился. Примечательно, что «Кингз» дважды по ходу матча проигрывали с разницей в три шайбы, но сумели сравнять счёт в концовке третьего периода при игре с пустыми воротами. Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар отметился дублем. В серии послематчевых буллитов решающий бросок на счету нападающего «Каролины» Джордана Мартинука.
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