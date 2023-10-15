Защитник «Рейнджерс» совершил невероятное спасение, смахнув шайбу с линии ворот Шестёркина

На стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». «Коламбус» одержал победу со счётом 5:3 (2:1, 2:0, 1:2).

В одно из моментов матча невероятное спасение совершил защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба. Игрок обороны смахнул шайбу с ленточки ворот в последнюю долю секунды. Повтор показал, что шайба почти полностью пересекла линию ворот, но для того, чтобы засчитать гол, этого было недостаточно.

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Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл неудачный матч. На счету россиянина лишь 16 сейвов после 21 броска. Следующий матч «Нью-Йорк» проведёт 17 октября на домашнем стадионе с «Аризоной».