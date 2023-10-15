Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Рейнджерс» совершил невероятное спасение, смахнув шайбу с линии ворот Шестёркина

Защитник «Рейнджерс» совершил невероятное спасение, смахнув шайбу с линии ворот Шестёркина
Аудио-версия:
Комментарии

На стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Коламбус Блю Джекетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». «Коламбус» одержал победу со счётом 5:3 (2:1, 2:0, 1:2).

В одно из моментов матча невероятное спасение совершил защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба. Игрок обороны смахнул шайбу с ленточки ворот в последнюю долю секунды. Повтор показал, что шайба почти полностью пересекла линию ворот, но для того, чтобы засчитать гол, этого было недостаточно.

ВИДЕО

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл неудачный матч. На счету россиянина лишь 16 сейвов после 21 броска. Следующий матч «Нью-Йорк» проведёт 17 октября на домашнем стадионе с «Аризоной».

Материалы по теме
«Коламбус» уверенно победил «Нью-Йорк Рейнджерс», Проворов сделал два ассиста
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android