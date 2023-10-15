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19-летний защитник «Анахайма» Павел Минтюков дебютировал в НХЛ в матче с «Вегасом»

19-летний защитник «Анахайма» Павел Минтюков дебютировал в НХЛ в матче с «Вегасом»
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19-летний защитник «Анахайма» Павел Минтюков дебютировал в НХЛ. Россиянин принял участие в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (1:4).

Минтюков получил 17 минут 58 секунд игрового времени (2.24 – в большинстве, 1.29 – в меньшинстве) и закончил матч с показателем полезности «-1». В его активе один бросок в створ ворот, три силовых приёма и два заблокированных броска соперника.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Айкел – 19:58 (pp)     2:0 Стивенсон (Коттер, Макнэбб) – 35:03     3:0 Теодор (Айкел, Стивенсон) – 46:16 (pp)     3:1 Мактавиш (Драйсдейл, Строум) – 46:45     4:1 Рённбьерг – 57:32    

В прошлом сезоне Минтюков стал обладателем трофея имени Макса Каминского хоккейной лиги Онтарио, который ежегодно вручается лучшему защитнику OHL.

Напомним, в прошлом году Минтюков подписал контракт новичка с «Анахайм Дакс», который выбрал его под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022. Минтюков является воспитанником московского хоккея. В МХЛ Павел играл за МХК «Динамо» Москва, где за 33 матча отметился 3 (1+2) очками.

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