19-летний защитник «Анахайма» Павел Минтюков дебютировал в НХЛ в матче с «Вегасом»

19-летний защитник «Анахайма» Павел Минтюков дебютировал в НХЛ. Россиянин принял участие в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (1:4).
Минтюков получил 17 минут 58 секунд игрового времени (2.24 – в большинстве, 1.29 – в меньшинстве) и закончил матч с показателем полезности «-1». В его активе один бросок в створ ворот, три силовых приёма и два заблокированных броска соперника.
В прошлом сезоне Минтюков стал обладателем трофея имени Макса Каминского хоккейной лиги Онтарио, который ежегодно вручается лучшему защитнику OHL.
Напомним, в прошлом году Минтюков подписал контракт новичка с «Анахайм Дакс», который выбрал его под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022. Минтюков является воспитанником московского хоккея. В МХЛ Павел играл за МХК «Динамо» Москва, где за 33 матча отметился 3 (1+2) очками.
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