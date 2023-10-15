Вратарь «Сан-Хосе» Блэквуд отразил 51 бросок в дебютном матче за клуб и вошёл в историю

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш». Волевую победу в матче по буллитам одержали «лавины» со счётом 2:1.

«Колорадо» большую часть матча владел инициативой и по итогам встречи нанёс 51 бросок по воротам голкипера «акул» Маккензи Блэквуда, который был признан первой звездой матча, несмотря на поражение. Этот матч стал для Блэквуда дебютным в составе «Сан-Хосе». С сезона-1955/1956, когда стала вестись статистика сейвов вратарей, этот результат является лучшим среди вратарей НХЛ, сыгравших в дебютных матчах за клуб.

Ранее лучшим результатом в дебютном матче за клуб было 49 сейвов. Такое выступление продемонстрировали Мэнни Легаси за «Лос-Анджелес» в 1998 году и Лоран Броссуа за «Эдмонтон» в 2015 году.