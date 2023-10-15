Черкас: в последние сезоны СКА нас избаловал — всё время шёл на первом месте регулярки

Заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал игру новичков армейского клуба — вратаря Никиты Серебрякова, пришедшего из «Адмирала», и форварда Борны Рендулича, ранее выступавшего в «Сочи».

«СКА сделал два хороших приобретения в лице вратаря Серебрякова и форварда Рендулича. Один показывает классную игру на последнем рубеже, а другой не снижает результативности, перейдя в СКА из «Сочи». Я согласен с теми, кто считает, что, если бы не Серебряков в воротах, армейцы могли не обыграть минское «Динамо» в последнем матче. Когда в воротах надёжный вратарь — это больше, чем половина команды. Без такого невозможно успешно выступить в плей-офф. Это мы видели на примере СКА в прошлом сезоне. По игре команда тогда заслуживала большего.

Сейчас у СКА тоже хороший состав, много мастеровитых игроков. Есть, конечно, нюансы, мешающие добывать результат. С ними пусть разбирается тренерский штаб. Но потенциал у команды — огромный. В последние сезоны СКА нас избаловал — всё время шёл на первом месте регулярки. Сейчас в лиге другая конкуренция, побеждать труднее. Главное, что армейцы показывают привлекательный хоккей, который нравится зрителям», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Серебряков помог СКА одержать победу в матче с минским «Динамо», отразив 44 из 46 бросков по воротам. Рендулич забросил по шайбе в двух матчах за СКА — с «Локомотивом» (2:3) и минским «Динамо» (3:2).