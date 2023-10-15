Стала известна причина отсутствия Джоша Ливо в составе на матч с минским «Динамо»
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Стала известна причина отсутствия нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо в составе на матч с минским «Динамо». Матч пройдёт сегодня, 15 октября, и начнётся в 14:30 мск.
«Дали отдохнуть, плюс небольшое повреждение», — сказали в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
2 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Лещенко (Шмелёв) – 01:40 (5x5) 2:0 Сучков (Гуськов, Тимкин) – 09:37 (5x5)
За два матча в составе «Салавата Юлаева» Ливо отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей.
В сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Джош Ливо провёл за «Сент-Луис» 51 матч и набрал 16 (4+12) очков. Также на его счету три гола и результативная передача в двух играх АХЛ за «Спрингфилд Тандербёрдс». Всего в НХЛ он провёл 265 матчей, в которых набрал 93 (42+51) очка, его показатель полезности составил «+6».
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