«Авангард» уверенно обыграл «Локомотив» и одержал третью победу подряд
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Уверенную победу со счётом 4:1 одержали омичи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2023, воскресенье. 12:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Шалунов, Гернат) – 07:54 (5x5) 1:1 Венгрыжановский (Киселевич, Абросимов) – 24:58 (5x5) 2:1 Буше (Пьянов, Спунер) – 35:33 (5x4) 3:1 Шулак (Игумнов, Холодилин) – 37:34 (5x5) 4:1 Ткачёв (Буше, Шарипзянов) – 40:13 (5x4)
«Локомотиву» удалось открыть счёт в матче в середине первого периода, когда точный бросок нанёс Артур Каюмов. «Авангард» забросил во втором периоде три безответные шайбы, отличились Денис Венгрыжановский, Либор Шулак и Рид Буше. Упрочил преимущество хозяев в начале третьего периода Владимир Ткачёв, реализовавший большинство. Ворота команд защищали Илья Проскуряков и Даниил Исаев.
«Авангард» одержал третью победу подряд и 18 октября встретится на выезде с «Витязем». «Локомотив» 19 октября сыграет в Москве с ЦСКА.
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