«Авангард» уверенно обыграл «Локомотив» и одержал третью победу подряд

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Уверенную победу со счётом 4:1 одержали омичи.

«Локомотиву» удалось открыть счёт в матче в середине первого периода, когда точный бросок нанёс Артур Каюмов. «Авангард» забросил во втором периоде три безответные шайбы, отличились Денис Венгрыжановский, Либор Шулак и Рид Буше. Упрочил преимущество хозяев в начале третьего периода Владимир Ткачёв, реализовавший большинство. Ворота команд защищали Илья Проскуряков и Даниил Исаев.

«Авангард» одержал третью победу подряд и 18 октября встретится на выезде с «Витязем». «Локомотив» 19 октября сыграет в Москве с ЦСКА.