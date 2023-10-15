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«Авангард» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым по соглашению сторон

«Авангард» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым по соглашению сторон
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«Авангард» расторг контракт по соглашению сторон с нападающим Павлом Куликовым, сообщает пресс-служба омского клуба.

В текущем сезоне Куликов провёл за «Авангард» девять матчей без набранных очков. Показатель полезности 31-летнего форварда составил «-5».

Всего в КХЛ Куликов провёл 526 матчей, в которых набрал 102 очка — забросил 42 шайбы и отдал 60 результативных передач с показателем полезности «-40». Помимо «Авангарда», нападающий выступал за «Нефтехимик» и «Автомобилист».

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Уверенную победу со счётом 4:1 одержали омичи.

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