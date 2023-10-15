Никитин: «самолётные ноги» — не наш термин. Сбрасывать поражение на выезд – самое плохое

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил поражение в матче с «Авангардом» (1:4) и не стал искать причины такого результата в большом количестве выездных матчей.

«Авангард» [поздравляю] с победой. Они сегодня были лучше в деталях, более сконцентрированы. Мы не смогли быть не просто конкурентоспособными, а вести игру. Из последних восьми игр семь на выезде — «самолётные ноги»? Это не наш термин. Нет, мы не были сегодня хуже в движении или в способности обыграть соперника — просто соперник старался выполнять то, что нужно сделать, чтобы нас обыграть, а мы дали слабину в этом. Сбрасывать это на выездную серию – самое плохое, что может быть для нас. Расцениваем это как урок.

Да, мы знали, что «Авангард» будет делать во втором периоде, и мы умеем играть вторые периоды. Здесь просто желание и возможность не совпали», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.