«Не забиваешь ты — прилетает тебе». Мамбеталиев — о поражении «Барыса» от «Металлурга»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:4 ОТ).

«Сегодня настраивали ребят на хорошую игру, на победу. Начали хорошо, [но] во втором периоде были удаления, пропустили гол, начали ошибаться. Может, не хватает концентрации — в какой-то момент надо сыграть проще или чуть-чуть потерпеть. Со временем это приходит. Если человек ошибается, главное, чтобы он сделал вывод, исходя из своих ошибок. На чужих ошибках люди не учатся. По самоотдаче претензий нет. Играли неплохо, могли победить. В овертайме не забили, попали в штангу. Когда не забиваешь ты, прилетает тебе. Так и есть.

Что сказал сегодня? Быстрее забыть это поражение и двигаться дальше. Если мы будем на каждое поражение вешать нос и думать о грустном, будущего не будет.

Спасибо болельщикам, что поддержали и поддерживают команду в любой ситуации. Ребята это понимают, сегодня отметили, что пришло много народа. Даже когда начали проигрывать 2:3, пошли вперёд. Завелись ребята, сравняли счёт.

В третьем периоде поменялись звенья, можем ли увидеть в следующем матче такие сочетания? Тасовать составы тоже не надо. Необходимо посмотреть на состояние каждого. Где-то поменять на время, кого-то в чувства привести за счёт тренировочного процесса. Если ты меняешь, то нужно менять [на] того, кто может усилить, а не просто поменять. Мы перешли на три состава, посмотрели — кто-то выпадал, кто-то был более уставший. Более свежих поставили, это дало результат», — цитирует Мамбеталиева Шайба.kz.

«Барыс» потерпел второе поражение подряд и 18 октября встретится на выезде с «Ладой».