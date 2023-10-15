Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил результативный старт Евгения Малкина в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал результативный старт нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Напомним, в первых трёх матчах сезона 37-летний форвард набрал 6 (2+4) очков, а также догнал Александра Могильного по голам в НХЛ среди игроков из России (473).

«То, что Малкин уже находится в лидерах бомбардирской гонки и набрал уже шесть очков, говорит о его прекрасной физической форме. С самого начала чемпионата он показывает отличную игру. И то, что Малкин догнал Александра Могильного по голам в НХЛ, подтверждает его уровень. Мы росли на примерах Могильного, Фёдорова, Буре, а сейчас новое поколение будет равняться на Малкина и Овечкина. Это ребята, которые уже побили все возможные и невозможные рекорды и закрепляют за собой высочайшие статистические данные в НХЛ.

От Малкина в сезоне НХЛ жду стабильной результативной игры. Надеюсь, что его функциональное состояние позволит провести весь чемпионат и максимально показывать свои возможности, радовать зрителей. Уровень мастерства – высочайший, несмотря на возраст. Малкин демонстрирует очень интересную игру, на которую приходят зрители. Я желаю ему провести все матчи в сезоне, показывать результативный хоккей и проявлять свой талант во всей красе», — сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».