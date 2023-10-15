Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил результативный старт Евгения Малкина в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил результативный старт Евгения Малкина в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал результативный старт нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Напомним, в первых трёх матчах сезона 37-летний форвард набрал 6 (2+4) очков, а также догнал Александра Могильного по голам в НХЛ среди игроков из России (473).

«То, что Малкин уже находится в лидерах бомбардирской гонки и набрал уже шесть очков, говорит о его прекрасной физической форме. С самого начала чемпионата он показывает отличную игру. И то, что Малкин догнал Александра Могильного по голам в НХЛ, подтверждает его уровень. Мы росли на примерах Могильного, Фёдорова, Буре, а сейчас новое поколение будет равняться на Малкина и Овечкина. Это ребята, которые уже побили все возможные и невозможные рекорды и закрепляют за собой высочайшие статистические данные в НХЛ.

От Малкина в сезоне НХЛ жду стабильной результативной игры. Надеюсь, что его функциональное состояние позволит провести весь чемпионат и максимально показывать свои возможности, радовать зрителей. Уровень мастерства – высочайший, несмотря на возраст. Малкин демонстрирует очень интересную игру, на которую приходят зрители. Я желаю ему провести все матчи в сезоне, показывать результативный хоккей и проявлять свой талант во всей красе», — сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».

Материалы по теме
Малкин невероятен: лучший старт за пять лет в НХЛ, сравнялся по голам с Могильным!
Малкин невероятен: лучший старт за пять лет в НХЛ, сравнялся по голам с Могильным!
Материалы по теме
«Попытаюсь догнать Овечкина, но это будет непросто». Малкин — о гонке снайперов НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android