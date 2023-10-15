Минское «Динамо» отыгралось с 0:2, но проиграло «Салавату Юлаеву» в гостях

В Уфе завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В начале первой двадцатиминутки Вячеслав Лещенко с передачи Сергея Шмелёва открыл счёт в матче. На 10-й минуте периода Егор Сучков с передач Матвея Гуськова и Евгения Тимкина удвоил преимущество хозяев.
В середине второго периода Роман Горбунов с передачи Вячеслава Основина размочил счёт в игре.
На 16-й минуте третьего периода Ник Меркли с передачи Александра Волкова сделал счёт 2:2. Спустя минуту Сергей Шмелёв с передач Владислава Ефремова и Александра Шарова вывел уфимцев вперёд. В конце матча Евгений Тимкин установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота гостей.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующей игре «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Северсталью» 20 октября. Минчане примут дома «Куньлунь Ред Стар» 19 октября.
- 15 октября 2023
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