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Минское «Динамо» отыгралось с 0:2, но проиграло «Салавату Юлаеву» в гостях

Минское «Динамо» отыгралось с 0:2, но проиграло «Салавату Юлаеву» в гостях
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В Уфе завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В начале первой двадцатиминутки Вячеслав Лещенко с передачи Сергея Шмелёва открыл счёт в матче. На 10-й минуте периода Егор Сучков с передач Матвея Гуськова и Евгения Тимкина удвоил преимущество хозяев.

В середине второго периода Роман Горбунов с передачи Вячеслава Основина размочил счёт в игре.

На 16-й минуте третьего периода Ник Меркли с передачи Александра Волкова сделал счёт 2:2. Спустя минуту Сергей Шмелёв с передач Владислава Ефремова и Александра Шарова вывел уфимцев вперёд. В конце матча Евгений Тимкин установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Лещенко (Шмелёв) – 01:40 (5x5)     2:0 Сучков (Гуськов, Тимкин) – 09:37 (5x5)     2:1 Горбунов (Основин) – 29:31 (4x5)     2:2 Меркли (Волков) – 55:09 (5x5)     3:2 Шмелёв (Ефремов, Шаров) – 56:16 (5x5)     4:2 Тимкин (Хмелевски, Кулёмин) – 59:20 (en)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующей игре «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Северсталью» 20 октября. Минчане примут дома «Куньлунь Ред Стар» 19 октября.

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