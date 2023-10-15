Канарейкин — о Хохлачёве: наверняка реакция от «Амура» последует — и это правильно

Бывший главный тренер «Спартака» Фёдор Канарейкин отреагировал на поступок нападающего «Амура» Александра Хохлачёва, запрыгнувшего на машину местного жителя Хабаровска.

«Могу сказать, что в нашей совместной работе с Хохлачёвым не было проблем. Я его знаю, как хорошего игрока. Играя за родной клуб, он уделял внимание только хоккею. Что сейчас с ним произошло, лучше узнать у руководителей и тренерского штаба «Амура».

Поведение хоккеиста должно соответствовать статусу профессионала и одного из лидеров команды. Игроку, который имеет очень хороший контракт. Это всё переплетается и называется дисциплина. Наверняка реакция от клуба последует — и это будет правильно. А какое наказание, это пусть решают люди, которые ему платят», — сказал Канарейкин в интервью Metaratings.ru.

Напомним, форвард «Амура» внезапно запрыгнул на капот и прошёлся по машине. Позднее он объяснил свой поступок шуткой.