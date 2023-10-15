The Athletic: Сергей Бобровский будет проблемой для «Флориды» в сезоне

Североамериканский портал The Athletic сделал прогноз на выступление голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в новом сезоне НХЛ.

«Мы знаем, что Бобровский может включиться в плей-офф, но его героизм во время выступления во Флориде прошлой весной затмевается тем фактом, что полагаться на Сергея в регулярном сезоне — это шаткая вещь.

Его статистика в регулярке ниже среднего и, что ещё хуже, это не является чем-то особенным. Если он плох уже в начале сезона, у «пантер» проблемы», — сказано в статье.

Напомним, в регулярном сезоне-2023/2024 Бобровский сыграл два матча, в которых потерпел два поражения с 87,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,64. В следующей игре «Флорида» встретится в гостях с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч начнётся 17 октября в 2:00 мск.