Козлов объяснил, почему «Салават» упустил преимущество в две шайбы в матче с «Динамо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:2) в домашней игре.

«Тяжёлый матч, первый период провели хорошо, во втором начали допускать ошибки при выходе из своей зоны, чем воспользовался соперник. Было видно, что седьмая игра за 15 дней сказывалась. Но когда «Динамо» сравняло счёт, ребята проявили характер, забили гол, потом в пустые ворота. Хорошая победа на характере, ребята молодцы. У Ливо повреждение, посмотрим, какие будут дальше анализы.

Физика — это основная причина почему было много брака и пробросов? Минчане играют очень агрессивно. У них подвижные нападающие, которые хорошо прессинговали. В третьем периоде нам было нелегко, поэтому иногда вынуждено выводили шайбу из зоны, чтобы соперник не контролировал её. Но это было эпизодически.

Павел Коледов сможет сыграть на выезде? Надеюсь, что да. Это 14-я победа над «Динамо» подряд? Не думал об этом, это было давно. Обыграть 14 раз подряд минчан – хороший показатель.

Сегодня много не реализовали моментов? Игра на игру не приходится. Например, с «Витязем» шайбы заходили, а сегодня были сложности. Во втором периоде Артём Пименов мог сделать счёт 3:0, но вратарь хорошо сыграл. Гол в меньшинстве? Немного не разобрались при входе в зону, оттуда всё прошло. Ошибки неизбежны. Главное, что ты делаешь после ошибок.

Сергей Варлов провёл всю домашнюю серию с командой, есть ли у него шанс остаться после возвращения травмированных? Варли хорошо играет, по-мужски контролирует шайбу, идёт в отбор. Что будет дальше – будет зависеть от него», — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

В следующей игре «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Северсталью» 20 октября. Минчане примут «Куньлунь Ред Стар» 19 октября.