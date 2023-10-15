Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Бедард повторил достижение Александра Овечкина в своих первых трёх матчах в НХЛ

Коннор Бедард повторил достижение Александра Овечкина в своих первых трёх матчах в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард повторил достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бедард, как и Овечкин набирал очки во всех трёх стартовых матчах в своём первом сезоне в НХЛ, будучи первым номером драфта. На счету Коннора одна заброшенная шайба и две результативные передачи.

Кроме Бедарда и Овечкина, таким достижением отметились: Александр Дэйгл, Сидни Кросби, Эрик Линдрос, Билли Харрис, Дейл Маккорт, Марио Лемье, Джон Таварес, Натан Маккиннон.

Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр, лучший новичок НХЛ сезона-1997/1998 Сергей Самсонов оценил игру первого номера прошедшего драфта НХЛ Коннора Бедарда в первых матчах нового сезона.

Материалы по теме
Самсонов: Бедард доказал в первых играх сезона, что с ним нужно будет считаться
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android