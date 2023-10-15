Квартальнов: с 0:2 «Динамо» сделало 2:2, надо было набирать очко. Значит, не заслужили

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил поражение от «Салавата Юлаева» (2:4), в котором его команда отыгралась с 0:2.

«Опять начали с 0:2. Сделали 2:2. В таких матчах надо набирать очко, если получится – два. Но в конце игры… Значит, не заслужили. В обороне играли плохо. Было много выходов «один в ноль», «два в один». Потом перестроились. Выровняли ситуация. Но вновь получили гол.

Не было мыслей взять запрос после первого гола? Не взяли запрос. Что уже сейчас говорить? Сейчас многие эпизоды трактуется в пользу атакующей команды. Посчитали, что там ничего не было.

Что сделали, чтобы сравнять счет? Стали терпеть, играть, не делать подарки сопернику, как в начале матча. Хотя во втором периоде было непросто. Молодой вратарь [Егор Вельмакин] дал шанс вернуться в игру. И немного перекроили состав.

Почему именно сегодня решили поставить Егора Вельмакина? Приняли такое решение. Дали основному вратарю возможность отдохнуть, но провёл много игр подряд. Егор хорошо сыграл. Да, можно говорить про то, как пропустили третий гол. Но в целом Егор дал нам шанс вернуться в игру.

Упрощает ли тренерскую работу, когда в составе восемь легионеров? А сколько сегодня было в составе легионеров? Я уже отвечал на такой вопрос. Мы приглашаем легионеров, исходя из своих возможностей. Мы хотели видеть в составе легионера, который сейчас в составе «Салавата». Но у нас этого вообще не получилось. Я знаю, что белорусы сейчас сильные игроки. Пока так. Игроки разные бывают. Или вы думаете, что берёшь любого иностранца, и он хороший хоккеист?», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Динамо».

В следующей игре «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Северсталью» 20 октября. Минчане примут «Куньлунь Ред Стар» 19 октября.